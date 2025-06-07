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Челси предложил Барселоне обменяться игроками
Известен ответ испанского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
По традиции последних лет лондонский "Челси" снова активен на трансферном рынке, отыскивая варианты усиления на каждую позицию.
В этом контексте сообщается, что "аристократы" предложили испанской "Барселоне" обменяться игроками. Кристофера Нкунку хотят заменить на Фермина Лопеса. Следует заметить, что молодым испанцем восхищается главный тренер лондонцев Энцо Мареска, который очень хотел бы видеть креативного игрока в своем составе.
Пока известно, что первое предложение "Блауграна" отклонила.
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