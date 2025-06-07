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Челси предложил Барселоне обменяться игроками

Англия

Известен ответ испанского клуба

Челси предложил Барселоне обменяться игроками

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По традиции последних лет лондонский "Челси" снова активен на трансферном рынке, отыскивая варианты усиления на каждую позицию.

В этом контексте сообщается, что "аристократы" предложили испанской "Барселоне" обменяться игроками. Кристофера Нкунку хотят заменить на Фермина Лопеса. Следует заметить, что молодым испанцем восхищается главный тренер лондонцев Энцо Мареска, который очень хотел бы видеть креативного игрока в своем составе.

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Пока известно, что первое предложение "Блауграна" отклонила.

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Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Ла Лига Барселона Испания Кристофер Нкунку Фермин Лопес
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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