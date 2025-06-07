Игрок Тоттенхэма лайкнул комментарий, призывающий к отставке главы клуба

Защитник Тоттенхэма Кевин Дансо поставил лайк на комментарий, в котором пользователь призывает к отставке председателя совета директоров клуба Дэниела Леви, который принял решение уволить главного тренера Ангелоса Постекоглу.

"Тоттенхэм" на официальном сайте объявил об увольнении Постекоглу с поста главного тренера команды. В этом сезоне "шпоры" под его руководством выиграли первый трофей с 2008 года, победив в Лиге Европы.

"Спасибо за все, Гаффер. Мы достигли чего-то особенного. Желаю тебе только самого лучшего в твоем будущем", — написал Дансо.