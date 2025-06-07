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Игрок Тоттенхэма лайкнул комментарий, призывающий к отставке главы клуба

Англия
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Дансо разочарован увольнением Постекоглу

Игрок Тоттенхэма лайкнул комментарий, призывающий к отставке главы клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник Тоттенхэма Кевин Дансо поставил лайк на комментарий, в котором пользователь призывает к отставке председателя совета директоров клуба Дэниела Леви, который принял решение уволить главного тренера Ангелоса Постекоглу.

"Тоттенхэм" на официальном сайте объявил об увольнении Постекоглу с поста главного тренера команды. В этом сезоне "шпоры" под его руководством выиграли первый трофей с 2008 года, победив в Лиге Европы.

"Спасибо за все, Гаффер. Мы достигли чего-то особенного. Желаю тебе только самого лучшего в твоем будущем", — написал Дансо.

Под публикацией футболиста был оставлен комментарий, в котором один из его подписчиков написал: "Я чувствую себя таким подавленным после того, как Анж ушел, потому что он лучший тренер, которого я видел за последние годы, наряду с Почеттино. Он выиграл для нас трофей, и это так жестоко. Я надеюсь, что все будут протестовать против Леви, чтобы выгнать его из клуба". Дансо поставил лайк на этот комментарий.

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Источник:
TheSpursWatch
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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