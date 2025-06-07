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Главный тренер сборной Нидерландов оценил переход Рейндерса в Манчестер Сити
Ранее сообщалось, что горожане покупают хавбека за 55 млн. евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Роналд Куман оценил переход Тейани Рейндерса в "Манчестер Сити" из "Милана". Ранее сообщалось, что "горожане" покупают хавбека за 55 млн. евро фиксированной суммы плюс бонусы.
"Мне звонили по поводу Тейани из "Сити" еще несколько месяцев назад. Я тогда даже пошутил и назвал им еще пару игроков, которых следует подписать."
Думаю, "Сити" – это отличный следующий шаг в карьере Рейндерса. Он проявил терпение у АЗ, затем шаг за шагом развивался и сейчас находится на очень высоком уровне.
На какой позиции он будет играть в "Сити"? Вопрос не ко мне. Но он универсален – может сыграть на любой позиции в полузащите", – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
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