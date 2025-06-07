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Ожидается, что перспективный нападающий Брайтона покинет клуб
Он открыт к новым вызовам
Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее сообщалось, что Жоао Педро намерен сменить клубную прописку летом этого года. Одним из основных претендентов на игрока называли "Ньюкасл Юнайтед".
Фабрицио Романо отмечает, что игрок уже близок к вероятному уходу из коллектива. ТОП-клубы Премьер-лиги уже готовы делать собственные предложения по Педро, понимая, что трансферная сумма может достигать 70 миллионов евро.
Жоао провел в текущем сезоне 30 матчей, в которых удалось забить 10 голов, отдать 7 ассистов, заработать 4 желтых карточки и 1 удаление.
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