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Ожидается, что перспективный нападающий Брайтона покинет клуб

Англия
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Он открыт к новым вызовам

Ожидается, что перспективный нападающий Брайтона покинет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ранее сообщалось, что Жоао Педро намерен сменить клубную прописку летом этого года. Одним из основных претендентов на игрока называли "Ньюкасл Юнайтед".

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Фабрицио Романо отмечает, что игрок уже близок к вероятному уходу из коллектива. ТОП-клубы Премьер-лиги уже готовы делать собственные предложения по Педро, понимая, что трансферная сумма может достигать 70 миллионов евро.


Жоао провел в текущем сезоне 30 матчей, в которых удалось забить 10 голов, отдать 7 ассистов, заработать 4 желтых карточки и 1 удаление.

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АПЛ Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Жоао Педро
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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