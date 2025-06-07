Ожидается, что перспективный нападающий Брайтона покинет клуб

Ранее сообщалось, что Жоао Педро намерен сменить клубную прописку летом этого года. Одним из основных претендентов на игрока называли "Ньюкасл Юнайтед".

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Фабрицио Романо отмечает, что игрок уже близок к вероятному уходу из коллектива. ТОП-клубы Премьер-лиги уже готовы делать собственные предложения по Педро, понимая, что трансферная сумма может достигать 70 миллионов евро.



Жоао провел в текущем сезоне 30 матчей, в которых удалось забить 10 голов, отдать 7 ассистов, заработать 4 желтых карточки и 1 удаление.