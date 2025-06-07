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Милан отклонил предложение за своего игрока от участника Лиги чемпионов

Англия

Неужели Майк может покинуть Милан?

Милан отклонил предложение за своего игрока от участника Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" отклонил первое предложение "Челси" по Майку Меньяну на сумму менее 15 миллионов фунтов стерлингов.

Один из лучших голкиперов мира давно находится в сфере интересов "Челси", которые окончательно решили купить француза этим летом.

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Ожидается, что окончательное предложение "пенсионеров" будет направлено в начале следующей недели в офис миланского клуба.

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Серия А Челси (Лондон) АПЛ Милан Майк Меньян
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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