Милан отклонил предложение за своего игрока от участника Лиги чемпионов

"Милан" отклонил первое предложение "Челси" по Майку Меньяну на сумму менее 15 миллионов фунтов стерлингов.

Один из лучших голкиперов мира давно находится в сфере интересов "Челси", которые окончательно решили купить француза этим летом.

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Ожидается, что окончательное предложение "пенсионеров" будет направлено в начале следующей недели в офис миланского клуба.