Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль подписал нового голкипера, - Фабрицио Романо
На перспективу
https://x.com/FabrizioRomano
Венгерский вратарь 2005 года рождения Армин Печи подписал контракт и станет новым игроком Ливерпуля, как сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Пока неизвестно, будет ли голкипер отдан в аренду, или останется в основной обойме команды Арне Слота.
Контракт молодого игрока принадлежит "Академии Пушкаша" из Венгрии, а трансферная цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Нападающему Полесья выбило окна в доме из-за атаки россиян: он попросил агента искать ему новый клуб
- Сборная Украины объявила заявку на матч против Канады
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- ПСЖ сделал первое предложение по Забарному
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000