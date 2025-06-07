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Ливерпуль подписал нового голкипера, - Фабрицио Романо

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Ливерпуль подписал нового голкипера, - Фабрицио Романо

https://x.com/FabrizioRomano

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Венгерский вратарь 2005 года рождения Армин Печи подписал контракт и станет новым игроком Ливерпуля, как сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Пока неизвестно, будет ли голкипер отдан в аренду, или останется в основной обойме команды Арне Слота.

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Контракт молодого игрока принадлежит "Академии Пушкаша" из Венгрии, а трансферная цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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