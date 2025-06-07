Ливерпуль подписал нового голкипера, - Фабрицио Романо

Венгерский вратарь 2005 года рождения Армин Печи подписал контракт и станет новым игроком Ливерпуля, как сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Пока неизвестно, будет ли голкипер отдан в аренду, или останется в основной обойме команды Арне Слота.

Контракт молодого игрока принадлежит "Академии Пушкаша" из Венгрии, а трансферная цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.