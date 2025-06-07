Партнёр Таловєрова перешёл в другой английский клуб

Партнёр украинского защитника Максима Таловерова, несмотря на вылет "Плимута Аргайла" из Чемпионшипа, останется играть во втором дивизионе.

We've completed the permanent signing of goalkeeper Daniel Grimshaw from Plymouth Argyle ???? — Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 6, 2025

Голкипер Даниэл Гримшоу официально стал игроком "Норвич Сити". Об этом сообщил английский клуб в своих социальных сетях.

Гримшоу является питомцем "Манчестер Сити", также защищал цвета "Хемела", бельгийского "Ломмела" и "Блэкпула".