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Партнёр Таловєрова перешёл в другой английский клуб

Англия

Речь идёт о голкипере

Партнёр Таловєрова перешёл в другой английский клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

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Партнёр украинского защитника Максима Таловерова, несмотря на вылет "Плимута Аргайла" из Чемпионшипа, останется играть во втором дивизионе.

Голкипер Даниэл Гримшоу официально стал игроком "Норвич Сити". Об этом сообщил английский клуб в своих социальных сетях.

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Гримшоу является питомцем "Манчестер Сити", также защищал цвета "Хемела", бельгийского "Ломмела" и "Блэкпула".

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Норвич Сити Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
Norwich City
Опубликовал: Денис Снигур
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