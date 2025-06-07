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Партнёр Таловєрова перешёл в другой английский клуб
Речь идёт о голкипере
Getty Images / Global Images Ukraine
Партнёр украинского защитника Максима Таловерова, несмотря на вылет "Плимута Аргайла" из Чемпионшипа, останется играть во втором дивизионе.
We've completed the permanent signing of goalkeeper Daniel Grimshaw from Plymouth Argyle ????— Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 6, 2025
Голкипер Даниэл Гримшоу официально стал игроком "Норвич Сити". Об этом сообщил английский клуб в своих социальных сетях.
Гримшоу является питомцем "Манчестер Сити", также защищал цвета "Хемела", бельгийского "Ломмела" и "Блэкпула".
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Источник:Norwich City
Опубликовал: Денис Снигур
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