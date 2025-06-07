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Рио Фердинанд поставил Холанда выше Дембеле и Рафиньи в споре за Золотой мяч

Англия
Обновлено

Главным фаворитом на награду Фердинанд назвал Ямаля

Рио Фердинанд поставил Холанда выше Дембеле и Рафиньи в споре за Золотой мяч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд предпочёл нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда форварду "ПСЖ" Усману Дембеле и футболисту "Барселоны" Рафинье в споре за "Золотой мяч".

В видеоролике Mail Sport Фердинанду предложили выбрать своего фаворита "Золотого мяча" — 2025. В четвертьфинале он выбрал Ламина Ямаля в споре с Джудом Беллингемом, затем предпочёл Килиана Мбаппе Мохамеду Салаху. Холанда экс-игрок "МЮ" назвал победителем виртуального противостояния с Флорианом Вирцем, а Дембеле посчитал сильнее Рафиньи.

В полуфинале англичанин выбрал Ямаля в сравнении с Мбаппе, а Холанда предпочёл Дембеле. Однако главным фаворитом в борьбе за награду в финале Фердинанд назвал не Холанда, а Ямаля, заявив, что это один из лучших игроков мира прямо сейчас и в ближайшие годы.

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Рафинья Эрлинг Холанд Ламин Ямаль
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Комментарии
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Barcelinius (earthman)
07.06.2025 в 17:38
Ну дык.
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
07.06.2025 в 17:38
Ну дык.
Ответить
0
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