Рио Фердинанд поставил Холанда выше Дембеле и Рафиньи в споре за Золотой мяч

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд предпочёл нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда форварду "ПСЖ" Усману Дембеле и футболисту "Барселоны" Рафинье в споре за "Золотой мяч".

В видеоролике Mail Sport Фердинанду предложили выбрать своего фаворита "Золотого мяча" — 2025. В четвертьфинале он выбрал Ламина Ямаля в споре с Джудом Беллингемом, затем предпочёл Килиана Мбаппе Мохамеду Салаху. Холанда экс-игрок "МЮ" назвал победителем виртуального противостояния с Флорианом Вирцем, а Дембеле посчитал сильнее Рафиньи.

В полуфинале англичанин выбрал Ямаля в сравнении с Мбаппе, а Холанда предпочёл Дембеле. Однако главным фаворитом в борьбе за награду в финале Фердинанд назвал не Холанда, а Ямаля, заявив, что это один из лучших игроков мира прямо сейчас и в ближайшие годы.

