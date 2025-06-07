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Авторитетный инсайдер рассказал о будущем Гарначо в Манчестер Юнайтед
Сложно что-либо сказать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер рассказал о будущем Гарначо в "Манчестер Юнайтед"
По информации Фабрицио Романо, полузащитник уйдёт из английского клуба. Есть интерес со стороны "Байера", который тренирует Тен Хаг, знакомый с футболистом и итальянских клубов.
"Понимаю, что остаться в Премьер-лиге — серьезный вариант, поскольку три клуба уже очень заинтересованы… после звонков от "Байера" из Леверкузена и итальянских клубов.", - сообщил Романо.
В этом сезоне Гарначо сыграл в 58-ми матчах "Манчестер Юнайтед", в которых отметился 11-ю голами и 10-ю голевыми передачами.
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Ранее сообщалось об интересе к Гарначо со стороны "Наполи".
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