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Арсенал близок к подписанию вратаря Челси
Не только ж аристократам их подписывать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" близок к подписанию вратаря "Челси".
Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что "канониры" близки к подписанию Кепы Аррисабалаги.
"Арсенал" ищет замену Давиду Райе и сделали вратаря "Челси" главной целью. Сообщается, что в контракте голкипера, который он подписал перед переходом в "Борнмут" в сезоне 2024/25, есть отступные в размере 5 млн фунтов.
Соглашение продлилось до 2026 года, но снизилась зарплата футболиста.
В этом сезоне Аррисабалага сыграл 35 матчей, в которых пропустил 43 гола и ещё в 9-ти встречах сохранил ворота "сухими".
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