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Арсенал близок к подписанию вратаря Челси

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Не только ж аристократам их подписывать

Арсенал близок к подписанию вратаря Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" близок к подписанию вратаря "Челси".

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что "канониры" близки к подписанию Кепы Аррисабалаги.

"Арсенал" ищет замену Давиду Райе и сделали вратаря "Челси" главной целью. Сообщается, что в контракте голкипера, который он подписал перед переходом в "Борнмут" в сезоне 2024/25, есть отступные в размере 5 млн фунтов.

Соглашение продлилось до 2026 года, но снизилась зарплата футболиста.

В этом сезоне Аррисабалага сыграл 35 матчей, в которых пропустил 43 гола и ещё в 9-ти встречах сохранил ворота "сухими".

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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