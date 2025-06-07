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Челси согласовал контракт со звездным вингером из Бундеслиги на 7 лет

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Челси согласовал контракт со звездным вингером из Бундеслиги на 7 лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" провел успешные переговоры с вингером "Боруссии" Дортмунд Джейми Байно-Гиттенсом. Об этом сообщает авторитетный журналист RMCsport Фабрис Гоукинс.

Контракт между сторонами будет рассчитан на семь лет. Между клубом и футболистом достигнуто принципиальное соглашение.

Теперь "Челси" должен договориться непосредственно с "Боруссией". В настоящее время продолжаются переговоры между лондонцами и дортмундцами об условиях трансфера.

Джейми Гиттенс является уроженцем Лондона. Он прошел через академии “Рединга”, “Манчестер Сити”, а также год находился в академии “Челси”. В 2020 году на правах свободного агента англичанин присоединился к "Боруссии" Дортмунд.

С тех пор провел за первую команду "шмелей" 106 поединков. В том числе 48 матчей – в прошлом сезоне: на его счету 12 голов и пять ассистов в кампании 24/25.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 50 миллионов евро. Основной его позицией является левый вингер, также играет и на правом фланге атаки.

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Источник:
Fabrice Hawkins
Опубликовал: Максим Кучер
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