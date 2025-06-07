Стал первым. Томас Тухель отметился достижением в сборной Англии

Тренер сборной Англии Томас Тухель отметился достижением в национальной команде.

Немецкий специалист стал первым тренером, который выиграл свои первые три матча, не пропустив ни одного гола. Под руководством Тухеля Англия обыграла Албанию (2:0), Латвию (3:0) и Андорру (1:0).

Сейчас сборная Англии лидирует в своей группе, набрав 9 баллов. Следующий поединок к отбору на Чемпионат Мира команда проведёт против Андорры 6 сентября.

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В июне команда Томаса Тухеля встретится со сборной Сенегала в контрольном матче. Поединок пройдёт 10 июня в 21:45 по киевскому времени.