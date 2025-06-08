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Клубы АПЛ проявляют интерес к перспективному нападающему Порту

Англия

Португальцы могут хорошо заработать

Клубы АПЛ проявляют интерес к перспективному нападающему Порту

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский нападающий Саму Омородион своими успешными выступлениями в чемпионате Португалии привлек к себе внимание представителей одной из лучших лиг мира.

Такие английские клубы как "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Челси" установили первые контакты с окружением форварда "Порту". 21-летний нападающий имеет действующий контракт с "драконами" до 30 июня 2029 года, а прописанная в его контракте клаусула составляет 100 миллионов евро.

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При этом трансферная стоимость, по данным сайта Transfermarkt, остановилась на отметке в 50 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) АПЛ Ньюкасл Порту (Португалия) Саму Омородион
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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