Клубы АПЛ проявляют интерес к перспективному нападающему Порту

Испанский нападающий Саму Омородион своими успешными выступлениями в чемпионате Португалии привлек к себе внимание представителей одной из лучших лиг мира.

Такие английские клубы как "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Челси" установили первые контакты с окружением форварда "Порту". 21-летний нападающий имеет действующий контракт с "драконами" до 30 июня 2029 года, а прописанная в его контракте клаусула составляет 100 миллионов евро.

При этом трансферная стоимость, по данным сайта Transfermarkt, остановилась на отметке в 50 миллионов евро.