Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы АПЛ проявляют интерес к перспективному нападающему Порту
Португальцы могут хорошо заработать
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский нападающий Саму Омородион своими успешными выступлениями в чемпионате Португалии привлек к себе внимание представителей одной из лучших лиг мира.
Такие английские клубы как "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Челси" установили первые контакты с окружением форварда "Порту". 21-летний нападающий имеет действующий контракт с "драконами" до 30 июня 2029 года, а прописанная в его контракте клаусула составляет 100 миллионов евро.
При этом трансферная стоимость, по данным сайта Transfermarkt, остановилась на отметке в 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- КМ. Канада - Украина 4:2. Видео голов и обзор матча
- Canadian Shield. Канада - Украина 4:2. Что это было..?
- Канада – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- Фактор Сафонова отпадает? Забарный провел разговор с ПСЖ о ситуации с россиянином
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты