Известна зарплата, которую будет получать Флориан Виртц в Ливерпуле

Один из самых горячих трансферов этого лета, похоже, подходит к своему окончательному завершению.

Известно, что Флориан Виртц, который должен стать игроком "Ливерпуля" и переехать играть на Туманный Альбион, будет получать зарплату в размере 340 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Ранее сообщалось о том, что мерсисайдцы заплатят "Байеру" более 100 миллионов евро и подпишут с немцем долгосрочный контракт.