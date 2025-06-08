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Известна зарплата, которую будет получать Флориан Виртц в Ливерпуле
Это самая богатая лига мира
Getty Images_
Один из самых горячих трансферов этого лета, похоже, подходит к своему окончательному завершению.
Известно, что Флориан Виртц, который должен стать игроком "Ливерпуля" и переехать играть на Туманный Альбион, будет получать зарплату в размере 340 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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Ранее сообщалось о том, что мерсисайдцы заплатят "Байеру" более 100 миллионов евро и подпишут с немцем долгосрочный контракт.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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