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Рейндерс сегодня пройдет медицинское обследование в Ман Сити
Игрок сообщил голландскому телевидению
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский полузащитник "Милана" уже достаточно близок к переходу в "Манчестер Сити". Ранее сообщалось, что "горожане" договорятся с итальянским клубом о трансфере в размере 55 млн. евро.
Сам Тиджани Рейндерс уже сообщил голландскому телевидению, что он пройдет медицинское обследование в команде уже сегодня.
"Я лечу в Манчестер утром, а потом вернусь в Зейст вечером".
Рейндерс провел за "Милан" 54 матча, забил 15 голов и отдал пять голевых передач в текущем сезоне, а также взял с командой Суперкубок Италии.
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