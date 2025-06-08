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Алиссон дал комментарий о своем будущем в Ливерпуле
Один из лучших голкиперов мира ещё поиграет в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер дал комментарий о своём будущем в клубе и дальнейшей карьере.
"У меня остался один год контракта и опция продления ещё на один со стороны клуба. "Ливерпуль", вероятно, воспользуется этой опцией. Я думаю о том, что у меня есть силы, чтобы проделать отличную работу. Это решающий момент в моей карьере, потому что близится Чемпионат мира", — сказал Алиссон.
Напомним, что бразильский вратарь присоединился к англичанам в 2018 году из римской "Ромы". По данным портала Transfermarkt, тогда мерсисайдцы выложили за Беккера почти 63 миллиона евро.
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