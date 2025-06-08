Алиссон дал комментарий о своем будущем в Ливерпуле

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер дал комментарий о своём будущем в клубе и дальнейшей карьере.

"У меня остался один год контракта и опция продления ещё на один со стороны клуба. "Ливерпуль", вероятно, воспользуется этой опцией. Я думаю о том, что у меня есть силы, чтобы проделать отличную работу. Это решающий момент в моей карьере, потому что близится Чемпионат мира", — сказал Алиссон.

Напомним, что бразильский вратарь присоединился к англичанам в 2018 году из римской "Ромы". По данным портала Transfermarkt, тогда мерсисайдцы выложили за Беккера почти 63 миллиона евро.