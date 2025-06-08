Датский нападающий не входит в планы Аморима

После неудачного финала сезона Рубен Аморим уже планирует следующий. Тренер определяется, с кем клубу стоит расстаться.

Читайте также Аморим определился со своим будущим в МЮ

По сообщению Николо Скиры, датский нападающий Расмус Хойлунд не входит в планы португалского специалиста и может покинуть команду в летнее трансферное окно.



Хойлунд находится в клубе с 2023-го года. В этом сезоне сыграл 52 матча, в которых удалось забить 10 голов и отдать 4 ассиста.