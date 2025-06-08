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Датский нападающий не входит в планы Аморима
Может уйти в летнее трансферное окно
Getty Images / Global Images Ukraine
После неудачного финала сезона Рубен Аморим уже планирует следующий. Тренер определяется, с кем клубу стоит расстаться.
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По сообщению Николо Скиры, датский нападающий Расмус Хойлунд не входит в планы португалского специалиста и может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Хойлунд находится в клубе с 2023-го года. В этом сезоне сыграл 52 матча, в которых удалось забить 10 голов и отдать 4 ассиста.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
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