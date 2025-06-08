  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Датский нападающий не входит в планы Аморима

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Датский нападающий не входит в планы Аморима

Англия
Обновлено

Может уйти в летнее трансферное окно

Датский нападающий не входит в планы Аморима

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После неудачного финала сезона Рубен Аморим уже планирует следующий. Тренер определяется, с кем клубу стоит расстаться.

Читайте такжеАморим определился со своим будущим в МЮ

По сообщению Николо Скиры, датский нападающий Расмус Хойлунд не входит в планы португалского специалиста и может покинуть команду в летнее трансферное окно.


Хойлунд находится в клубе с 2023-го года. В этом сезоне сыграл 52 матча, в которых удалось забить 10 голов и отдать 4 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Алиссон дал комментарий о своем будущем в Ливерпуле
yellow-arrow
Известна зарплата, которую будет получать Флориан Виртц в Ливерпуле
yellow-arrow
Рейндерс сегодня пройдет медицинское обследование в Ман Сити
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Расмус Хейлунд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости