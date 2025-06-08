Хойлунд: Я планирую играть за Манчестер Юнайтед

Рубен Аморим решил "почистить" состав "Манчестер Юнайтед" перед началом следующего сезона. В планы португальца, по последним новостям, не вошел Расмус Гойлунд.

Читайте также Датский нападающий не входит в планы Аморима

Сам датский нападающий высказался по поводу своих планов на будущее:



У меня контракт до 2030-го года, поэтому я планирую играть за "Манчестер Юнайтед".



Напомним, что игрок присоединился к составу команды два года назад, в 2023-м году, за 64 млн. фунтов и еще 8 млн. фунтов в виде бонуса.