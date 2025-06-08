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Хойлунд: Я планирую играть за Манчестер Юнайтед

Англия
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Игрок напомнил, что контракт будет действовать еще долго

Хойлунд: Я планирую играть за Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Рубен Аморим решил "почистить" состав "Манчестер Юнайтед" перед началом следующего сезона. В планы португальца, по последним новостям, не вошел Расмус Гойлунд.

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Сам датский нападающий высказался по поводу своих планов на будущее:


У меня контракт до 2030-го года, поэтому я планирую играть за "Манчестер Юнайтед".


Напомним, что игрок присоединился к составу команды два года назад, в 2023-м году, за 64 млн. фунтов и еще 8 млн. фунтов в виде бонуса.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Расмус Хейлунд
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
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