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Жоао Педро – первый номер в списке английского клуба на усиление
Бразилец стал приоритетной целью
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" намерен усилить свои позиции в нападении, отыскивая варианты внутри Английской Премьер-лиги.
Стало известно, что нападающего "Брайтона" Жоао Педро "сороки" сделали своим приоритетом. "Ньюкасл Юнайтед" считает, что сможет удовлетворить все желания игрока, включая игровое время и зарплату.
Ранее сообщалось, что клуб активно интересовался игроком "Брентфорда" Брайаном Мбеумо, но с камерунцем не получилось договориться.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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