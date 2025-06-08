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Жоао Педро – первый номер в списке английского клуба на усиление

Англия

Бразилец стал приоритетной целью

Жоао Педро – первый номер в списке английского клуба на усиление

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" намерен усилить свои позиции в нападении, отыскивая варианты внутри Английской Премьер-лиги.

Стало известно, что нападающего "Брайтона" Жоао Педро "сороки" сделали своим приоритетом. "Ньюкасл Юнайтед" считает, что сможет удовлетворить все желания игрока, включая игровое время и зарплату.

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Ранее сообщалось, что клуб активно интересовался игроком "Брентфорда" Брайаном Мбеумо, но с камерунцем не получилось договориться.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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