Тоттенхэм продлил контракт с опытным защитником

Действующие победители Лиги Европы пролонгировали соглашение с валлийским центрбеком Беном Дэвисом. Об этом клуб написал в своих соцсетях.

We are delighted to announce that we have exercised the option to extend Ben Davies' contract, which will now run until the summer of 2026 ???? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2025

"Мы рады сообщить, что воспользовались опцией на продление контракта Бена Дэвиса, который теперь будет играть за нашу команду до лета 2026 года".

В этом сезоне Дэвис не являлся основным игроком, сыграл 28 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.