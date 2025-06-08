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Тоттенхэм продлил контракт с опытным защитником

Англия

Ещё год в составе "шпор"

Тоттенхэм продлил контракт с опытным защитником

Фото: tottenhamhotspur

Новина українською

Действующие победители Лиги Европы пролонгировали соглашение с валлийским центрбеком Беном Дэвисом. Об этом клуб написал в своих соцсетях.

"Мы рады сообщить, что воспользовались опцией на продление контракта Бена Дэвиса, который теперь будет играть за нашу команду до лета 2026 года".

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В этом сезоне Дэвис не являлся основным игроком, сыграл 28 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Бен Дэвис
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Источник:
Spurs
Опубликовал: Денис Снигур
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