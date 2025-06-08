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Тоттенхэм продлил контракт с опытным защитником
Ещё год в составе "шпор"
Фото: tottenhamhotspur
Действующие победители Лиги Европы пролонгировали соглашение с валлийским центрбеком Беном Дэвисом. Об этом клуб написал в своих соцсетях.
We are delighted to announce that we have exercised the option to extend Ben Davies' contract, which will now run until the summer of 2026 ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2025
"Мы рады сообщить, что воспользовались опцией на продление контракта Бена Дэвиса, который теперь будет играть за нашу команду до лета 2026 года".
В этом сезоне Дэвис не являлся основным игроком, сыграл 28 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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