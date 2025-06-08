Защитник Вулверхэмптона прошел медосмотр перед трансфером в Манчестер Сити

Левый защитник "Вулверхэмптона" Райан Аит-Нури близок к переходу в "Манчестер Сити". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, футболист успешно завершил прохождение медицинского осмотра и в ближайшее время подпишет контракт с "горожанами".

Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о трансфере за 40 млн. евро. По данным источника, защитник подпишет с "Манчестер Сити" контракт на пять лет.

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В прошлом сезоне Аит-Нури принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отличился пятью голами и семью результативными передачами.