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Защитник Вулверхэмптона прошел медосмотр перед трансфером в Манчестер Сити
Аит-Нури близок к переходу в Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый защитник "Вулверхэмптона" Райан Аит-Нури близок к переходу в "Манчестер Сити". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, футболист успешно завершил прохождение медицинского осмотра и в ближайшее время подпишет контракт с "горожанами".
Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о трансфере за 40 млн. евро. По данным источника, защитник подпишет с "Манчестер Сити" контракт на пять лет.
В прошлом сезоне Аит-Нури принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отличился пятью голами и семью результативными передачами.
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