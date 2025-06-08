Пламя без искры. Почему Тоттенхэм уволил Постекоглу

В футболе, как и в жизни, есть две фазы: когда ты обещаешь звезды с неба и когда у тебя спрашивают: "Где твой телескоп?"

Анге Постекоглу пришел в "Тоттенхэм" как тренер, которому никто особо не верил, но которого все хотели раскусить.

В Англии любят истории о новичках с далеких берегов – если они говорят уверенно, имеют взгляд учителя физики и приносят в прессзал что-то необычное.

И Анге это сделал. Он выглядел серьезно, говорил серьезно – он будто знал, что делает.

"Я люблю побеждать - это главное, и я делал это везде, где бы ни был. Футбол должен приносить успех. Кроме этого, для меня очень важно, чтобы это был захватывающий футбол, о котором говорят - не только результат, но и способ игры".

В первом сезоне это работало.

После продажи Кейна команда не посыпалась. "Тоттенхэм" играл в футбол - не осторожный, не гибкий, а именно футбол, как в голове тренера: с атакой, риском и темпом. Первые десять туров – первое место.

Не жизнь, а сказка.

А потом наступила реальность: травмы, падение формы, резерв глубиной с лужу.

Постекоглу не изменял себе – и это звучит красиво, но в АПЛ это скорее приговор, чем комплимент. Когда падаешь, зрители ценят смелость, однако аплодируют только один раз, а дальше – считают очки и спрашивают об адаптации.

Кульминация абсурда – матч против "Челси" (1:4). "Тоттенхэм" вдевятером (!) играет высоко, будто ничего не произошло.

Это не храбрость – это уже догматизм. Да, идеи имеют цену – но когда платишь ее в каждом туре, идея превращается в проблему.

"Это была непростая ночь. Остаться вдесятером или вдевятером и пытаться играть на высоком уровне - это вызов, который, возможно, мы недооценили. Отвага - это хорошо, но иногда надо быть немного умнее".

Дальше – пять матчей без побед, и весь сезон – как на дрожащем мосту. Игроки выпадали один за другим. Выглядело так, будто Постекоглу просто вымотал состав, не имея запасного плана. Осенью команда уставала, зимой – буксовала, весной – тянулась на зубах.

Постекоглу честно признал, что перегнул с нагрузками. Но на таком уровне это не исповедание, а подпись под диагнозом.

"В Лиге Европы мы не можем позволить себе роскошь играть только так, как хочется. Здесь нужно смотреть на результат и быть готовыми к компромиссам. Стиль важен, но не тогда, когда он приносит поражения."

Ирония в том, что в Лиге Европы дела обстояли лучше – более сдержанно, менее зрелищно, но эффективно. Почему? Там "Тоттенхэм" играл не в идею тренера, а в результат на табло. Выиграл финал – и стало понятно, что команда может играть прагматично.

Но не с Постекоглу как идеологом.

Этот успех был вопреки, а не благодаря. Постекоглу к нему почти не имел отношения. Он просто не мешал. И команда дошла до победы – не потому, что придерживалась курса тренера, а потому, что вовремя от него немного отступила.

Именно в этом – вся суть. Постекоглу не провалился – но и не смог ничего доказать. У него не получилось построить стиль, не получилось удержать темп, не получилось адаптироваться к требованиям сезона.

Все видели начало, все увидели конец – но никто не вспомнит, что было посередине. Вы бы вспомнили, что Постекоглу стал первым тренером, который трижды подряд признавался Тренером месяца в Премьер-лиге? А помните, что не все в клубе согласились пожертвовать сезоном в АПЛ ради Лиги Европы?

"Я еще не завершил свою работу", - сказал Постекоглу после финала с "Манчестер Юнайтед". Но дело в том, что работа не очень-то и продвигалась. Был старт, была вера, было много правильных слов. Но в итоге – 17-я строчка в таблице, без стабильности, без уверенности в завтрашнем дне.

И потому "Тоттенхэм" сделал правильно, что уволил Постекоглу. Не из-за поражений. И стиль тоже ни при чем. А из-за отсутствия признаков развития. "Шпоры" не становились лучшей командой, игроки – не росли, идеи – не превращались в систему. А когда тренер не меняет команду, команда имеет право сменить тренера.

"Мы благодарны Анге за его усилия и преданность в клубе. Однако после тщательного рассмотрения правления считает, что изменения необходимы для долгосрочного успеха клуба. Мы не можем позволить себе руководствоваться только эмоциями. Нужно смотреть вперед и обеспечить стабильность и конкурентоспособность во всех соревнованиях".

Анге Постекоглу – это история о "могло бы быть". Но в Премьер-лиге этого недостаточно. Здесь либо есть, либо – до свидания.

А так, конечно, могло бы и быть...

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