Один из лучших дриблеров. Почему Манчестер Сити хочет Райана Шерки?

Райан Шерки - почти игрок "Манчестер Сити". Почти – потому что "Лион" отверг стартовое предложение в 23 млн евро и переговоры пока не завершены. Говорят, сумма трансфера теперь может составить 35–40 млн евро. Не Вирц, конечно, но тоже один из самых интересных сюжетов трансферного лета.

Персональные условия с самим Шерки согласованы – футболист согласен на все и уже не дождется перехода в "Ман Сити". "Горожане", в свою очередь, стремятся закрыть сделку как можно быстрее, чтобы успеть заявить новичка на стартующий 15 июня клубный чемпионат мира.

21-летнего француза эксперты называют потенциальной заменой Кевину Де Брюйне. Почему именно Де Брюйне – спрашивайте у экспертов. Это абсолютно разноплановые игроки, с разным арсеналом навыков и пониманием игры.

Некоторые сравнивают Шерки с молодым Месси - и это уже действительно имеет смысл: достаточно посмотреть нарезки с его дриблингом, чтобы понять, что параллели с Де Брюйне, мягко говоря, немного странные, и Шерки действительно очень напоминает молодого Лионеля.

Ladies and gentlemen, Rayan Cherki ????



10 minutes of endless talent ???? pic.twitter.com/0UTwq7T6dR — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 29, 2025

Возможно, эксперты подразумевают, что Шерки займет позицию Де Брюйне – но и здесь есть нюансы. В таком случае либо "Ман Сити" придется иначе играть, либо Шерки станет очередным Гриллишем, который творил как художник в "Астон Вилле", но прогнулся под жесткой системой Гвардиолы настолько, что уже готов искать новый клуб.

Шерки – импульсивный игрок. Он и сам признается, что не любит "роботизированный" футбол. Гвардиола такой футбол как раз очень любит. Поэтому успех молодого француза в "Ман Сити" будет зависеть от того, сможет ли Пеп найти баланс между свободой и системой.

Почему "Манчестер Сити" хочет Шерки?

Потому что цифры не врут.

В прошлом сезоне он забил 12 голов и отдал 20 голевых передач во всех турнирах за "Лион", а также стал лучшим молодым игроком Лиги Европы.

В еврокубке он стал лидером по: количеству ассистов (8), участию в голах (12), созданным опасным моментам (15), случаям забить из игры (38), острым передачам (46). И это несмотря на то, что "Лион" вылетел в четвертьфинале после поражения тому самому "Манчестер Юнайтед", который сейчас похож на сборную мусорки.

"Прямо сейчас он – один из сильнейших дриблеров в Европе", – говорит эксперт TNT Sports Жюльен Лоран.

"Он именно та "десятка", которой нужна свобода действий. Он не классический вингер - ему нужна свобода, чтобы усложнять жизнь фулбеку", - говорит Рио Фердинанд так, будто забыл, что "Манчестер Сити" так не играет уже лет пять.

Подойдут ли Райан Шерки и "Манчестер Сити" друг другу?

Гвардиола возглавил "Ман Сити" в 2016-м году, и за эти неполные 10 лет немногие технические и креативные игроки достигали в команде значительного успеха. Стиль "Горожан" стал более методичным, структурированным и дисциплинированным. Коллективизм – превыше всего.

Возможно, последним индивидуалистом, кому удалось как-то раскрыться в этой армейской эко-системе, был Рияд Марез. Мы уже упоминали Гриллиша, который пришел и просто стал одним из всех.

И теперь "Сити" покупает еще одного свободного художника. Зачем? Чтобы загнать его в рамки? Может, нешаблонный игрок – именно то, чего этой команде не хватает, чтобы играть не хуже, чем от нее ожидают? Потому что последний сезон - это провал. И не последнюю роль в этом провале сыграло именно отсутствие творческой искры в атаке.

Шерки не раз доказывал, что умеет изменять ход игры. Капитан "Лиона" Александр Ляказетт в этом сезоне сравнил его с бывшей "десяткой" "Арсенала" Месутом Озилом: "Райан в повседневной жизни - человек немного особенный, нестандартный, и на поле это очень заметно. Они очень схожи с Месутом. В этом сезоне он существенно поднял свой уровень".

Сравнения на этом не заканчиваются. Ведь ни одна картина не может быть полной без, разумеется, сравнений с легендами.

Экс-президент "Лиона" Жан-Мишель Ола в январе сказал, что по стилю игры Шерки можно сравнить с Месси – и это, как мы уже выяснили, действительно правда. С другой стороны, с Месси сравнивают почти каждого молодого футболиста, который провел пару сильных сезонов, поэтому... ну такое. Главное, чтобы сходство не путали с ожидаемым потенциалом.

Однако сам Райан берет пример с другой иконы футбола: "У меня было много кумиров, но главный ориентир - это Криштиану Роналду. Его трудолюбие и долголетие - именно то, на что нужно равняться". Звучит тоже чуть-чуть банально, но определенный философский подтекст в этом есть. Не Неймар – и слава Богу.

Готов ли Шерки к Премьер-лиге?

А какое это имеет значение? Когда есть возможность – за нее нужно хвататься, иначе можно до старости застрять в статусе молодого и перспективного в ожидании того самого момента. К более сильным чемпионатам переходят игроки, которым и к нынешнему уровню Шерки – как до Луны пешком.

В сезоне 2023/24 Шерки попал в символическую сборную Лиги 1 и стал лишь одним из двух игроков, не представляющих в ней ПСЖ (другой аномалией стал голкипер "Лилля" Люка Шевалье). Он также получил награду "Лучшему дриблеру сезона" из рук Эдена Азара.

Еще один эксперт, на этот раз Винсент Брегвен из Eurosport France, считает, что Шерки готов к Англии: "Он стал более зрелым, улучшил игру без мяча - хотя, конечно, основной его задачей остается именно игра с мячом. Он видит то, что другие не замечают. Иногда даже тренер не замечает".

Итак, стоит ли "Манчестер Сити" покупать Райана Шерки? Если они хотят больше креативности – да. Если они хотят, чтобы кто-то время от времени делал что-то непредсказуемое – безусловно.

Но если Гвардиола планирует превратить его в еще одного исполнителя своих тактическо-тригонометрических идей... Может, лучше просто купить еще одного опорника?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine