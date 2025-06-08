Луи Ван Гал: Манчестер Юнайтед коммерческий клуб, а не футбольный

Луи ван Гал подверг критике трансферную политику "Манчестер Юнайтед".

"Это коммерческий клуб, а не футбольный. Я уже говорил об этом раньше, и это всегда сложно. Трудно, когда не тренер решает, каких игроков нужно подписать.

Думаю, должно быть именно так, потому что тогда вы можете уволить тренера, если он не дает никаких результатов. Но когда игроки подписываются другими людьми, то возникает проблема. Вы должны иметь знание тренера, его видение, потому что он должен тренировать.

Арне Слот говорит руководству своего клуба, какого игрока необходимо купить, обратите внимание на это", – сказал бывший главный тренер "МЮ" в интервью Sky Sports.