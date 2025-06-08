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В чемпионат Англии может вернуться игрок, выигрывавший Лигу чемпионов

Англия

Правда, в Чемпионшип

В чемпионат Англии может вернуться игрок, выигрывавший Лигу чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лестер" рассматривает возможность подписания Алекса Окслейда-Чемберлена.

Этот переход становится возможным после того, как Уле Гуннар Сульшер дал понять, что "Бешикташ" не рассчитывает на него и стремится продать опытного игрока этим летом. Цена англичанина, по данным портала Transfermarkt, немного превышает 2 миллиона евро.

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Напомним, Окслейд-Чемберлен выигрывал Лигу чемпионов в составе "Ливерпуля" в 2019 году под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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