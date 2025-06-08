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Один из лидеров Манчестер Сити может перейти в Аль-Хиляль

Англия

Саудовский клуб сделал предложение Силве

Один из лидеров Манчестер Сити может перейти в Аль-Хиляль

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Аль-Хиляль" сделал предложение 30-летнему полузащитнику "Манчестер Сити" Бернарду Силве. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, саудовский клуб уже несколько месяцев наблюдает за португальским футболистом. Отмечается, что "горожане" могут отпустить 30-летнего хавбека, поскольку главный тренер команды Хосеп Гвардиола намерен провести обновление состава.

Силва выступает в составе Манчестер Сити с лета 2017 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Бернарду с клубом рассчитано на лето 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 38 млн. евро.

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Источник:
footmercato
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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