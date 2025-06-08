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Ньюкасл намерен арендовать скандального полузащитника Манчестер Сити

Англия

Грилиш играет за Сити с 2021 года

Ньюкасл намерен арендовать скандального полузащитника Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл Юнайтед" хочет усилиться полузащитником "Манчестер Сити" Джеком Грилишем. Об этом сообщает talkSPORT.

Согласно источнику, "сороки" планируют взять игрока в аренду. Сам англичанин считает, что его период карьеры в составе "горожан" завершен.

Читайте такжеУ Джека Грилиша есть варианты продолжения карьеры

Грилиш играет за "Манчестер Сити" с 2021 года. В 32 матчах клубного сезона футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Джека в 28 млн. евро.

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Источник:
talksport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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