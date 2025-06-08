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В возрасте 65 лет. Скончался английский экс-арбитр ФИФА

Англия

Светлая память

В возрасте 65 лет. Скончался английский экс-арбитр ФИФА

Фото - FA Refereeing

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Английский экс-арбитр ФИФА скончался в возрасте 65 лет.

Департамент судейства Футбольной ассоциации Англии сообщил о смерти Юрая Ренни.

"Юрайю навсегда запомнят, как настоящего первопроходца в этой игре. Сейчас наши мысли с семьей и друзьями Юрая", - написали в департаменте.

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Ренни дебютировал в Высшей лиге в августе 1997 года. Он получил категорию ФИФА в 2000-м году и продолжал работать до 2005 года.

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Источник:
FA Refeering
Опубликовал: Владислав Прийменко
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