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В возрасте 65 лет. Скончался английский экс-арбитр ФИФА
Светлая память
Фото - FA Refereeing
Английский экс-арбитр ФИФА скончался в возрасте 65 лет.
Департамент судейства Футбольной ассоциации Англии сообщил о смерти Юрая Ренни.
"Юрайю навсегда запомнят, как настоящего первопроходца в этой игре. Сейчас наши мысли с семьей и друзьями Юрая", - написали в департаменте.
The F.A Refereeing Department is saddened to hear of the passing of former FIFA and Premier League referee, Uriah Rennie.— FA Refereeing (@FARefereeing) June 8, 2025
Uriah will forever be remembered as a true trailblazer of the game.
Our thoughts are with Uriah's family and friends at this time. pic.twitter.com/n6h9Qlo7To
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Ренни дебютировал в Высшей лиге в августе 1997 года. Он получил категорию ФИФА в 2000-м году и продолжал работать до 2005 года.
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