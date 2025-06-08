В возрасте 65 лет. Скончался английский экс-арбитр ФИФА

Английский экс-арбитр ФИФА скончался в возрасте 65 лет.

Департамент судейства Футбольной ассоциации Англии сообщил о смерти Юрая Ренни.

"Юрайю навсегда запомнят, как настоящего первопроходца в этой игре. Сейчас наши мысли с семьей и друзьями Юрая", - написали в департаменте.

The F.A Refereeing Department is saddened to hear of the passing of former FIFA and Premier League referee, Uriah Rennie.



Uriah will forever be remembered as a true trailblazer of the game.



Our thoughts are with Uriah's family and friends at this time. pic.twitter.com/n6h9Qlo7To — FA Refereeing (@FARefereeing) June 8, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ренни дебютировал в Высшей лиге в августе 1997 года. Он получил категорию ФИФА в 2000-м году и продолжал работать до 2005 года.