В возрасте 65 лет. Скончался английский экс-арбитр ФИФА

Английский экс-арбитр ФИФА скончался в возрасте 65 лет.

Департамент судейства Футбольной ассоциации Англии сообщил о смерти Юрая Ренни.

The F.A Refereeing Department is saddened to hear of the passing of former FIFA and Premier League referee, Uriah Rennie.



Uriah will forever be remembered as a true trailblazer of the game.



Our thoughts are with Uriah's family and friends at this time. pic.twitter.com/n6h9Qlo7To