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Лондонский топ-клуб хочет приобрести талантливого вингера Ювентуса
Однако итальянский гранд не желает продавать своего игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский топ-клуб хочет приобрести талантливого вингера туринского "Ювентуса".
Как сообщил журналист Николо Скира для издания Tuttosport, руководство "Арсенала" предлагает 50-60 миллионов евро за 20-летнего Кенана Йилдиза, однако "бьянконери" оценивают своего нападающего в 100 миллионов евро. Итальянцы не готовы сейчас отпускать молодого таланта, поэтому они работают над продлением его контракта до конца июня 2030 года.
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Добавим, что в сезоне 2024/25 Кенан Йилдиз забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 48 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Его стоимость, по данным популярного портала Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.
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