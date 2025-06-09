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Лондонский топ-клуб хочет приобрести талантливого вингера Ювентуса

Англия

Однако итальянский гранд не желает продавать своего игрока

Лондонский топ-клуб хочет приобрести талантливого вингера Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский топ-клуб хочет приобрести талантливого вингера туринского "Ювентуса".

Как сообщил журналист Николо Скира для издания Tuttosport, руководство "Арсенала" предлагает 50-60 миллионов евро за 20-летнего Кенана Йилдиза, однако "бьянконери" оценивают своего нападающего в 100 миллионов евро. Итальянцы не готовы сейчас отпускать молодого таланта, поэтому они работают над продлением его контракта до конца июня 2030 года.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Кенан Йилдиз забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 48 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Его стоимость, по данным популярного портала Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.

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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Андрей Журба
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