Официально. Челси оформил трансфер талантливого защитника из Страсбура

Лондонский "Челси" оформил трансфер талантливого центрального защитника из "Страсбура".

На официальном сайте "синих" говорится о том, что Мамаду Сарр стал новым игроком "Челси", подписав долгосрочный контракт с клубом, который рассчитан до конца июня 2033 года.

Поскольку переход 19-летнего француза был согласован вовремя, он может поехать со своей новой командой на клубный чемпионат мира, который в этом году состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля.

По информации от Фабрицио Романо, "синие" заплатят за игрока 15 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

Welcome to Chelsea, Mamadou Sarr! ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 9, 2025

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В сезоне 2024/25 Мамаду Сарр провел 27 матчей в Лиге 1 за "Страсбур", отметившись одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.