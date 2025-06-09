Кто из игроков АПЛ приятно удивил – от Йоана Висса до Егора Ярмолюка

В сезоне 2024/2025 эти футболисты заставили посмотреть на них совсем с другой стороны.

Райан Гравенберх ("Ливерпуль")

Нидерландский полузащитник пришел в "Ливерпуль" летом 2023 года в тот момент, когда Юрген Клопп остался без Фабиньо и Хендерсона. Сам немецкий специалист настаивал на трансфере игрока. До января 2024 года Райан играл регулярно. Но зимой потерял место в основе. Большую часть второй половины сезона нидерландец провел на скамейке запасных. Ничего удивительного, что в итоге трансфер нидерландца отнесли к провальным.

Лето 2025 года изменило многое. Ушел Юрген Клопп. На его место пришел Арне Слот. На старте сезоне многие были удивлены – Гравенберх выходит в стартовом составе "Ливерпуля". Оказалось, что Слот – тренер, который разглядел в полузащитнике то, что, вероятно, не увидел Юрген Клопп.

Весь сезон Райан провел на поле от "звонка до звонка", превратившись в одного из стабильных игроков и ключевых опорников Арне Слота. Гравенберх справился со своими обязанностями на все сто процентов – продвижение мяча вперед, минимум потерь, прессинг, точность передач, игра в обороне. В итоге Райан Гравенберх, возможно для многих и неожиданно, получил награду лучшего молодого игрока АПЛ в сезоне 2024/2025.

Джейкоб Мерфи ("Ньюкасл")

Перед стартом сезона 2024/2025 болельщики "Ньюкасла" были в панике. Команде необходим правый вингер. А трансферы Энтони Эланги и Майкла Олисе не состоялись. У Эдди Хау не осталось выбора – только Альмирон и Мерфи.

Нельзя сказать, что Джейкоб плохо выступал в предыдущем сезоне. Шансы, которые игрок получал от главного тренера использовал на отлично. Но все считали, что Джейкоб хороший футболист Чемпионшипа, где он сиял в арендах. А вот в АПЛ с 2020 года до весны 2024 года (в составе "Ньюкасла") был игроком ротации. Тем не менее, Эдди Хау пришлось рассчитывать только на двух правых вингеров. В итоге, к январю 2025 года Джейкоб разыгрался так, что практически в каждом матче выходил в старте. По итогам сезона Мерфи занял второе место среди лучших ассистентов АПЛ (первое у Салаха). Да еще и восемь голов забил. "Ньюкасл" долго будет помнить его феноменальный ассист на Исака в финальном матче Кубка лиги, благодаря которому "сороки" выиграли первый трофей за 70 лет.

Миккель Дамсгор ("Брентфорд")

Датский полузащитник давно не отличался большим количеством результативных действий. В сезоне 2019/2020, выступая за "Норшелланн" (Дания) Миккель забил 10 голов и отдал шесть ассистов. Дальше была "Сампдория" с четырьмя ассистами и двумя голами за два сезона. Летом 2022 года Миккель переехал в Англию. Первые два сезона (2022/2023, 2023/2024) футболиста можно смело отнести к провальным. Всего два ассиста. И вдруг в сезоне 2024/2025 Миккель превзошел все ожидания. В сезоне 2024/2025 Дамсгор занял восьмую строчку в рейтинге ассистентов АПЛ. Миккель Дамсгор – прорыв сезона.

Бриан Мбемо и Йоан Висса ("Брентфорд")

О Мбемо и Висса говорить по отдельности после сезона 2024/2025 невозможно. Оба футболиста пришли в "Брентфорд" в разное время. Бриан подписал контракт с "пчелами" в 2019 году, когда клуб выступал еще в Чемпионшипе. Йоан пришел в 2021 (уже АПЛ). Мбемо всегда играл в основном составе. А Висса считался глубоким резервистом. Тем не менее оба игрока забивали достаточно, как для команды, которая не претендует на высокие места в турнирной таблице (пока). У Мбемо в "Брентфорде" больше девяти голов в статистике не было (за один сезон). У Висса два сезона (2021/2022 и 2022/2023) – по семь голов, а в 2023/2024 – 12. Хорошие показатели для хороших нападающих АПЛ.

Однако в прошедшем уже сезоне их дуэт просто взорвал АПЛ. Мбемо наколотил 20 голов и отдал семь ассистов, Висса – 19 голов и четыре ассиста. На двоих игроки забили 35 голов за сезон! Однозначно, открытия сезона. Неудивительно, что за Мбемо уже пришел "Манчестер Юнайтед". Вопрос только в том, найдут ли клубы компромисс по цене. Пока речь идет о немаленькой сумме – 70 миллионов фунтов.

Мойсес Кайседо ("Челси")

От провального трансфера за 105 млн фунтов (сезон 2023/2024) до лучшего игрока "Челси" в сезоне 2024/2025. Мойсес преображался на глазах. Весь сезон Кайседо неутомимо разрушал все атаки соперников, успевал смещаться в центральную зону. Его гол на 90+1 минуте в финале Лиги конференций не стал решающим для команды. "Челси" уже выигрывал у "Реал Бетиса" со счетом 1:3. Но для самого Мойсеса это был самый большой подарок к финальному аккорду сезона. Неудивительно, что "Челси" предложил эквадорскому полузащитнику контракт до 2031 года.

Матц Селс ("Ноттингем Форест")

Зимой 2024 года "Ноттингем Форест" приобрел голкипера, который, по мнению болельщиков клуба, занял место первого номера временно. До окончания сезона Селс не показал ничего выдающегося. Провел всего один сухой матч. На старте следующего сезона болельщики вновь выразили свое недовольство. Однако уже через несколько туров притихли. И было за что. Селс постоянно спасал команду. "Форест" шел уверенно вверх по турнирной таблице в основном благодаря голкиперу. Конечно, не без помощи одного из лучших (в АПЛ) дуэтов в защите Мурильо – Миленкович. Ну а окончание сезона Матца Селса привело в полный восторг не только болельщиков, а и весь "Ноттингем Форест". 13 сухих матчей! И как итог - вполне заслуженная "Золотая перчатка" АПЛ.

Дэн Берн ("Ньюкасл")

Английский защитник выступает за "Ньюкасл" два с половиной сезона, с января 2022 года. Нельзя сказать, что плохо. Но звезд с неба не хватал. Стабильно, без ярких моментов. И вдруг в сезоне 2024/2025 Берн выстрелил. Стал одним из самых стабильных игроков команды. Обогнал Вирджила ван Дейка по статистике (АПЛ) выигранных верховых единоборств (145 у Берна, 119 – у ван Дейка). А гол Берна в финале Кубка Англии показал, что "Ливерпулю" не только можно забивать, а "Ливерпуль" можно выигрывать.

В марте 2025 года 32-летний Дэн Берн получил впервые вызов в сборную Англии. Провел дебютный матч против Албании, в котором команда Томаса Тухеля одержала победу 2:0, удержав свои ворота на замке вместе с Дэном. На матчи квалификации ЧМ-2026 на июнь Томас Тухель вновь вызвал футболиста. Победные 90 минут против Андорры (0:1) украсили статистику Дэна Брауна.

Егор Ярмолюк ("Брентфорд")

21-летний украинский полузащитник совершил невероятный прыжок вперед в составе "Брентфорда". В сезоне 2024/2025 украинец занял место в основе команды и доказал, что способен на многое. По итогам сезона Егор попал в тройку лучших игроков "Брентфорда" по точности передач (второе место, 88%). Егор уверенно чувствует себя в центре поля, контролирует темп игры, прессингует соперника, принимает самостоятельно решения (верные!). Томас Франк (главный тренер "пчел") весной отметил, что Егор, благодаря своему трудолюбию и желанию постоянно учиться вышел на новый уровень. Пожалуй, Егор Ярмолюк провел свой лучший сезон среди всех украинских футболистов, которые выступают в АПЛ (и Илья Забарный).

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