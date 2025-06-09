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Кристал Пэлас начал переговоры со своим лидером по поводу нового контракта

Англия

Несмотря на интерес других клубов

Кристал Пэлас начал переговоры со своим лидером по поводу нового контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации Sky Sports News, "Кристал Пэлас" ведет переговоры о продлении контракта с Жаном-Филиппом Матета, несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса". Текущее соглашение французского форварда с клубом из "Селгерст Парк" рассчитано до 2026 года.

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Поскольку уже следующим летом Матета сможет покинуть клуб на правах свободного агента, лондонцы хотят заключить с ним новое соглашение. В то же время, если договориться не удастся, клуб будет вынужден рассмотреть трансфер, чтобы не потерять нападающего бесплатно. В прошлом сезоне Матета продемонстрировал отличную форму и сыграл ключевую роль в завоевании первого крупного трофея в истории "Кристал Пэлас" – Кубка Англии. Остается открытым вопрос, захочет ли он остаться в клубе.

Добавим, что в сезоне 2024/25 на счету Матета 17 голов и 4 ассиста в 46 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.

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Источник:
Sky Sports News
Опубликовал: Алексей Полищук
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