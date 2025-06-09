Проклятие синей девятки. Сможет ли Лиам Делап избежать судьбы Торреса и Мораты?

"Этот номер действительно проклят – игроки постоянно об этом шепчутся. Это не маркетинговый ход, что мы до сих пор не отдали 9-ку. В этом трансферном окне ее мог забрать кто-угодно, но... никто не захотел. Даже те, кто мечтал сменить номер, обходили ее десятой дорогой. Теперь у нас эта футболка просто висит в раздевалке, никто не решается к ней прикоснуться. Я сам немного суеверный, поэтому понимаю, почему игроки боятся даже взглянуть на нее".

Летом 2022 года Томас Тухель, тогда еще главный тренер "Челси", остался без топового нападающего. Ромелу Лукаку провел невнятный сезон (15 голов в 44 матчах) и попросился в "Интер".

Это означало, что девятый номер в "Челси" снова свободен и ждал своей новой жертвы.

Страшно? Еще бы. Это настолько мощная история, что даже Томасу Тухелю пришлось как-то ее прокомментировать. Хотя, казалось бы, за девятку на спине футболисты готовы убить друг друга.

Но не в этот раз. В 21-м веке среди всех носителей девятки в "Челси" не провалился только один игрок.

Джимми Флойд Хассельбайнк ​​выступал на "Стэмфорд Бридж" с 2000 по 2004 год и вернул престиж 9-му номеру после перехода из "Атлетико". Их с Эйдуром Гудьонсеном смертоносный дуэт помнят даже те, кто с детства за "Арсенал".

В 136-ти матчах Премьер-лиги Хассельбайнк ​​забил 69 голов - и перешел в "Мидлсбро". После этого в "Челси" началась эпоха Абрамовича. И Моуринью. Но вернемся к другим "синим девяткам".

Тони Каскарино выступал за "Челси" в сезоне 1993/94, который запомнился тем, что за игроками впервые закрепили постоянные номера. Ирландец пошел так же быстро, как и пришел: забил всего 4 гола в 20-ти матчах и поехал в "Марсель".

Марк Стайн (1994/95-1995/96) пришел в "Челси", когда его возглавлял Гленн Ходдл. В дебютном сезоне Стайну повезло: он играл под 21-м номером и забил 13 голов. А вот в следующем взял девятку – и результативность упала до 8 голов за сезон. Спустя еще год Стайн вообще не забил ни одного гола и вылетел из основы.

Джанлука Виалли провел за "Челси" три сезона (1996/97 – 1998/99). "Челси" тогда как раз начал подписывать звезд, и победитель Лиги чемпионов моментально стал любимцем Западного Лондона.

То ли итальянец не забивал себе голову ерундой, то ли все дело в его таланте - никакие проклятия не помешали ему забить 21 гол в 58 матчах и даже побыть играющим тренером.

Некоторые считают, что все началось с Криса Саттона (1999/2000). Ирония в том, что в "Челси" его привел именно Виалли - тот уже перешел на полноценную тренерскую работу, а Саттон стал одним из его первых трансферов. "Блэкберн" получил за него целых 10 млн фунтов - рекордные деньги на то время.

Но это такое. 1 гол за сезон - и продажа в "Селтике".

Когда "Челси" подписывал Матею Кежмана (2004/05), в большинстве своем это была ставка на возрождение его мощной связки с Арьеном Роббеном со времен ПСВ. И если Роббен разрывал и сиял, то Кежман провалился, едва успев овладеть базовым английским: 4 гола за сезон и переход в "Атлетико".

В случае Эрнана Креспо (2005/06) каждый увидит то, во что верит. Кто-то - проклятие синей девятки, а кто-то - неспособность форварда выдержать конкуренцию с Шевченко и Дрогба.

В дебютном сезоне аргентинец играл под 21-м номером – и забил 10 голов. А после аренды в "Милане" вернулся, взял девятку - и снова забил 10 голов, чем помог "Челси" выиграть Премьер-лигу. Но – да, та самая конкуренция вытеснила его из команды в 2006-м году.

Халид Буларуз (2006/07) – самый удивительный носитель девятого номера в новейшей истории "Челси". Нидерландский защитник получил его только после ухода Креспо – просто потому, что номер был свободен.

Буларуз провел очень слабый сезон, проиграв конкуренцию Терри и Карвалью, и сразу же покинул клуб. Ну, хоть теперь 9-й номер должен добраться нападающему, да?

Ага, уже! Стив Сидвелл (2007/08), полузащитник, пришедший из "Рединга", получил девятку от Моуринью. Сначала он подумал, что это шутка, но, возможно, таким образом Жозе намекал руководству клуба на необходимость купить форварда.

Как бы там ни было, Сидвелл провел за "Челси" 15 матчей, в которых не забил ни одного гола.

Франко Ди Санто (2008/09 – 2009/10) выступал за дубль, и 9-й номер получил после удачных предсезонных сборов с основой. Но в Премьер-лиге он сыграл всего 8 матчей, не забил ни одного гола - и сначала его отдали в аренду "Блэкберну", а впоследствии - продали "Уигану".

Фернандо Торрес (2010/11 – 2014/15) пришел в "Челси" из "Ливерпуля" в январе 2011-го за рекордные в то время 50 млн фунтов.

В дебютном сезоне – точнее, в той части, что от него оставалась – испанец забил за "синих" лишь один гол в 14-ти матчах. И этот единственный гол стал первым, который забил носитель 9-го номера в "Челси" за последние 5 лет.

Да, Торрес забивал важные голы в еврокубках, но его общая статистика - всего 20 голов в 110-ти матчах чемпионата - отнюдь не впечатляла.

Радамель Фалькао (2015/16) уже тогда не сиял в составе "Манчестер Юнайтед", поэтому его аренда в "Челси" выглядела, мягко говоря, странным решением. Здесь даже говорить не о чем: куча травм – и всего 1 гол в 10-ти матчах Премьер-лиги.

Альваро Мората (2017/18) ворвался в "Челси" как ураган и забил 6 голов в первых 6-ти матчах. Но потом батарейка села, и в остальном сезоне испанец отличился лишь 5-ю голами.

В следующем году он, видимо, что-то заподозрил и сменил номер на 29-й. Но не помогло: те же 5 голов - и переход в "Атлетико": сначала в аренду, а потом - и на полный контракт.

Гонсало Игуаин (2018/19) пришел в "Челси" после того, как пик его формы уже прошел. 5 голов в 14-ти матчах – но все против аутсайдеров (включая "Фулхэм" и "Хаддерсфилд", которые на тот момент уже гарантированно вылетели).

Темми Абрахам (2019/20 – 2021/22) – был близок к тому, чтобы превзойти даже Хассельбайнку. Воспитанник академии "Челси" стал самой результативной "девяткой" после Джимми Флойда: 15 голов в дебютном сезоне.

Но уже в следующем году он забил всего 6 голов и перешел в "Рому".

Возвращение на "Стэмфорд Бридж" Ромелу Лукаку (2021/22) стало настоящим событием, а дебютный гол в ворота "Арсенала" обещал яркое будущее. Однако, несмотря на гол в финале Клубного чемпионата мира, Лукаку забил 8 голов в Премьер-лиге и вернулся в аренду в "Интер", в свой бывший клуб.

Именно так Томас Тухель и остался без нападающего. Ожидалось, что им станет Пьер-Эмерик Обамеянг (2022/23), бомбардир "Арсенала" и тот, кто, как рассчитывал Тухель, снимет проклятие девятого номера.

Но нет. Габонец так и не смог повторить свой успех на "Стэмфорд Бридж": 15 матчей, 1 гол – и переход в "Марсель".

Это был 2023-й год. И вот сейчас, в июне 2025-го, в "Челси" прибыл новый храбрец.

Лиам Делап, нападающий "Ипсвича", решил доказать, что всевозможные проклятия - не более чем предрассудки, а футболисты, носившие девятку на спине, просто не играли на том уровне, который соответствует уровню команды.

"Челси" заплатил за Делапа 30 млн фунтов. Начать отрабатывать свой трансфер, а заодно - и разрушать мифы вокруг девятого номера, форвард сможет уже совсем скоро, на Клубном чемпионате мира в США. Вот и посмотрим.

Впрочем, мы уже видели яркие дебюты... И если для нас это просто сериал, то некоторые фанаты "Челси" действительно глубоко озабочены решением Делапа играть под проклятой девяткой.

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