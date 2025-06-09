Несколько клубов заинтересованы в трансфере звезды Манчестер Юнайтед

После того, как "Манчестер Юнайтед" и Алехандро Гарначо решили разойтись, молодой аргентинский вингер начал получать серьезные предложения о продолжении карьеры.

Как сообщает издание Fichajes, одним из претендентов является "Наполи" – действующий чемпион Серии A. Итальянцы видят в Гарначо игрока с большим талантом и потенциалом, который может стать важной частью команды в борьбе за сохранение чемпионского титула.

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Со своей стороны, "Байер" также проявляет серьезную заинтересованность в подписании Гарначо. Немецкий клуб внимательно следил за его развитием и считает, что он хорошо впишется в команду. Известно, что оба клуба готовы выложить около 60 миллионов евро за аргентинца.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Гарначо сыграл в 58-ми матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 10 ассистов.