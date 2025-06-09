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Финалист Лиги конференций может вернуть в клуб своего звездного экс-защитника
В их списке есть два варианта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Лиги конференций сезона 2024/25 может вернуть в клуб своего звездного экс-защитника.
Согласно информации от журналиста Альваро Боррего из издания ElDesmarque, руководство "Бетиса" размышляет над тем, чтобы вернуть в клуб Хуниора Фирпо, который сейчас выступает за "Лидс Юнайтед". Также отмечается, что "бетикос" ускоряют переговоры с 28-летним левым защитником, однако они могут подписать Алекса Морено из "Ноттингема", который является альтернативным вариантом на эту позицию. Опытный 32-летний испанец тоже имеет опыт выступлений за "Бетис".
Ранее появлялась информация об интересе к Хуниору Фирпо со стороны трех клубов Ла Лиги.
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Добавим, что в сезоне 2024/25 Хуниор Фирпо провел 35 матчей за "Лидс" и помог команде вернуться в АПЛ. Он забил 4 гола и отдал 10 ассистов. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
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