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Финалист Лиги конференций может вернуть в клуб своего звездного экс-защитника

Англия

В их списке есть два варианта

Финалист Лиги конференций может вернуть в клуб своего звездного экс-защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Финалист Лиги конференций сезона 2024/25 может вернуть в клуб своего звездного экс-защитника.

Согласно информации от журналиста Альваро Боррего из издания ElDesmarque, руководство "Бетиса" размышляет над тем, чтобы вернуть в клуб Хуниора Фирпо, который сейчас выступает за "Лидс Юнайтед". Также отмечается, что "бетикос" ускоряют переговоры с 28-летним левым защитником, однако они могут подписать Алекса Морено из "Ноттингема", который является альтернативным вариантом на эту позицию. Опытный 32-летний испанец тоже имеет опыт выступлений за "Бетис".

Ранее появлялась информация об интересе к Хуниору Фирпо со стороны трех клубов Ла Лиги.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Хуниор Фирпо провел 35 матчей за "Лидс" и помог команде вернуться в АПЛ. Он забил 4 гола и отдал 10 ассистов. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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Ноттингем Форест Бетис (Севилья) Лидс Юнайтед Хуниор Фирпо Алекс Морено
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Источник:
ElDesmarque
Опубликовал: Андрей Журба
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