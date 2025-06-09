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Голкипер Манчестер Сити покинет клуб после шести лет сотрудничества

Англия

Настоящая легенда "горожан"

Голкипер Манчестер Сити покинет клуб после шести лет сотрудничества

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил об уходе 39-летнего голкипера Скотта Карсона.

Вратарь покинет клуб этим летом, ведь его контракт вскоре подходит к концу. Продлевать соглашение стороны не будут.

Карсон находится в клубе с 2019 года. Сначала два года играл на правах аренды с “Дерби”, а затем перешел в статусе свободного агента.

С того момента он сыграл за команду два матча. В мае 2021 года провел поединок АПЛ против "Ньюкасл Юнайтед" (4:3), а в марте 2022 года вышел на 73 минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Спортинга" Лиссабон (0:0).

“Во время пребывания в “Сити” Карсона хвалили тренер вратарей Хаби Мансисидор и коллеги Эдерсон и Стефан Ортега Морено за его трудовую этику и влияние его положительного отношения на команду.

Он был частью команды, которая завоевала 12 главных наград за последние шесть сезонов, что стало историческим периодом успеха для команды Пепа Гвардиолы.

Все в “Манчестер Сити” хотят поблагодарить Скотта за его упорный труд и преданность делу и пожелать ему лучших успехов в будущем”, – говорится в обращении клуба.

Карсон дебютировал на профессиональном уровне в январе 2004 года в составе “Лидса”. С тех пор он выступал в общей сложности в 10 командах, а за "Сити" сыграл наименьшее количество матчей.

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Манчестер Сити Скотт Карсон
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Источник:
Офіційний сайт Манчестер Сіті
Опубликовал: Максим Кучер
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