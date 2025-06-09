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Брайтон приближается к подписанию итальянского защитника
Вопрос нескольких дней
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, центральный защитник "Вероны" Диего Коппола близок к переходу в "Брайтон". Английский клуб уверен, что вскоре будет достигнута полная договоренность по трансферу.
Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщают, что трансфер должен быть окончательно оформлен в течение ближайших двух дней.
Игрок также находился в сфере интересов нескольких итальянских клубов, однако "Верона" не получила ни одного конкретного предложения от соперников по Серии A. "Брайтон" же надеется на финализацию сделки за 11-12 миллионов евро плюс бонусы, а также включение процента с последующей продажи.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Коппола провел 35 матчей за "Верону" во всех турнирах, забив 2 гола.
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