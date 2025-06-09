  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон приближается к подписанию итальянского защитника

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон приближается к подписанию итальянского защитника

Англия

Вопрос нескольких дней

Брайтон приближается к подписанию итальянского защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, центральный защитник "Вероны" Диего Коппола близок к переходу в "Брайтон". Английский клуб уверен, что вскоре будет достигнута полная договоренность по трансферу.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщают, что трансфер должен быть окончательно оформлен в течение ближайших двух дней.

Читайте такжеБрайтон предлагает более 30 миллионов фунтов за 18-летнего нападающего

Игрок также находился в сфере интересов нескольких итальянских клубов, однако "Верона" не получила ни одного конкретного предложения от соперников по Серии A. "Брайтон" же надеется на финализацию сделки за 11-12 миллионов евро плюс бонусы, а также включение процента с последующей продажи.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Коппола провел 35 матчей за "Верону" во всех турнирах, забив 2 гола.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити договорился с Лионом о трансфере их главной звезды
yellow-arrow
Голкипер Манчестер Сити покинет клуб после шести лет сотрудничества
yellow-arrow
Финалист Лиги конференций может вернуть в клуб своего звездного экс-защитника
Брайтон энд Хоув Альбион Верона Диего Коппола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости