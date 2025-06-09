"Манчестер Сити" договорился с "Лионом" о трансфере их главной звезды.

Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, между "Манчестер Сити" и "Лионом" существует полная договоренность о трансфере Райана Шерки. Сделка будет стоить англичанам около 40 миллионов евро.

Отмечается, что 21-летний француз согласовал условия личного контракта сроком на 5 лет, то есть до конца июня 2030 года. Вскоре он пройдет медобследование в новом клубе, поэтому сможет принять участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в этом году в США в период с 14-го июня по 13-е июля.

Свой первый матч на турнире "горожане" проведут с марокканским "Видадом" 18-го июня. Позже состоятся игры с "Аль-Айном" (22 июня) и "Ювентусом" (26 июня)

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Заметим, что 21-летний Райан Шерки провел 189 матчей за "Лион", отметившись 29 голами и 45 ассистами.