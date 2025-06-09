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Тоттенхэм приближается к назначению новым главным тренером команды наставника Брентфорда

Англия

Об этом сообщает издание The Telegraph

Тоттенхэм приближается к назначению новым главным тренером команды наставника Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" приближается к назначению новым главным тренером команды наставника "Брентфорда".

По информации источников издания The Telegraph, руководство "Тоттенхэма" достигло прогресса в переговорах с Томасом Франком из "Брентфорда" о назначении его на роль главного тренера команды после ухода Анге Постекоглу.

Отмечается, что "пчелы" требуют у "шпор" компенсацию в размере 10 миллионов фунтов стерлингов за менеджера, и в лондонском клубе царит оптимизм относительно сделки с 51-летним датским специалистом, который надеется взять с собой в новую команду нескольких игроков "Брентфорда".

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Томас Франк работает в "Брентфорде" с октября 2018 года. Он помог клубу выйти впервые в своей истории в АПЛ в 2021 году. Под его руководством "пчелы" провели 317 игр во всех турнирах, одержав 136 побед (71 ничья и 110 поражений).

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Брентфорд (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Томас Франк
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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