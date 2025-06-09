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Новичок АПЛ хочет подписать капитана французского клуба
Уже сделали предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации L'Équipe, "Лидс", который в следующем сезоне будет играть в АПЛ, сделал трансферное предложение в размере 26 миллионов евро за капитана "Страсбура" Хабиба Диарра.
В отличие от прошлого лета, на этот раз "Страсбур" не против расставания с полузащитником и готов рассмотреть серьезное предложение по игроку, контракт которого действует до 2028 года.
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Ранее к сенегальскому хавбеку проявляли интерес "Астон Вилла" и "Ренн", однако именно "Лидс" стал первым клубом, который перешел к конкретным переговорам. Ожидается, что "Страсбур" не будет спешить с ответом и будет наблюдать за дальнейшими событиями на трансферном рынке.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Диарра провел 33 матча за "Страсбур" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 ассистов.
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