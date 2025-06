"Брайтон" продлил контракт с ключевым защитником команды.

На официальном сайте "чаек" сообщается, что клуб активировал опцию продления соглашения с Тариком Лэмпти на еще один год, то есть до конца июня 2026 года. Футболист сборной Ганы останется в команде на следующий сезон.

Заметим, что 24-летний защитник дебютировал за "Брайтон" в 2020 году и провел за клуб 122 матча, забив пять голов и отдав 12 ассистов во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 11 миллионов евро на сайте Transfermarkt.

We're pleased to announce Tariq has agreed a one-year contract extension with Albion! ???????? pic.twitter.com/Ny7W4bVHCg