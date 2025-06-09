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Брайтон продлил контракт с ключевым защитником команды
Клуб активировал опцию в соглашении с игроком
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" продлил контракт с ключевым защитником команды.
На официальном сайте "чаек" сообщается, что клуб активировал опцию продления соглашения с Тариком Лэмпти на еще один год, то есть до конца июня 2026 года. Футболист сборной Ганы останется в команде на следующий сезон.
Заметим, что 24-летний защитник дебютировал за "Брайтон" в 2020 году и провел за клуб 122 матча, забив пять голов и отдав 12 ассистов во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 11 миллионов евро на сайте Transfermarkt.
We're pleased to announce Tariq has agreed a one-year contract extension with Albion! ???????? pic.twitter.com/Ny7W4bVHCg— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 9, 2025
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Также сообщается, что клуб по похожей схеме продлил контракты с несколькими другими игроками: Абдалла Сима, Себастьян Йенсен, Гарри Миллс, Одель Оффиа и Джейми Маллинз.
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