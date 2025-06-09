Главный тренер Арсенала рассказал, что помогает ему оправиться после неудач

Завершение очередного сезона дало возможность наставнику "Арсенала" Микелю Артете немного отвлечься от футбола, ведь "канониры" в третий раз подряд заняли второе место в турнирной таблице АПЛ.

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Впрочем, в рамках недавнего выпуска Premier League World TV Артета ответил на вопросы фанатов. В частности у него спросили, как он поддерживает ментальное здоровье и какие стратегии использует, чтобы оправиться после неудачи.

"Во-первых, моя семья. Я очень горжусь семьей, которую мы создали, своими родителями, друзьями и тем, как меня воспитывали. Это дает мне спокойствие, дает свободу быть собой, и я чувствую себя защищенным. Это дает мне стабильность. В жизни, особенно в этой профессии, есть много вещей, которые могут быстро изменить твое эмоциональное состояние, твои мысли, чувства. Но я всегда возвращаюсь к тому, что я делаю то, что люблю. Это моя страсть. А что-то, что является моей страстью, не может угрожать моему здоровью, эмоциональному состоянию или семье. Я никогда не позволю этому произойти", – сказал Артета.

Напомним, что текущий контракт Артеты с "Арсеналом" рассчитан до 2027-го года.