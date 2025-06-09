Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед сообщил об уходе трех опытных игроков
Официально
Фото: https://twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе трех опытных игроков, чьи контракты подошли к концу.
Клуб в качестве свободных агентов покидают: полузащитник Кристиан Эриксен, а также защитники Джонни Эванс и Виктор Линделеф.
Датский полузащитник Эриксен завершил свою карьеру в "Юнайтед" 107-м матчем за клуб. Линделеф провел за "красных дьяволов" 284 матча, завершив свою восьмилетнюю карьеру в "МЮ". Для Эванса это уже второе прощание с "Манчестер Юнайтед", в общей сложности он провел 241 матч.
Популярное сейчас
- Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии
- Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс
- Источник сообщил, будет ли Вернидуб в Металлисте 1925
- Челси предложил Барселоне обменяться игроками
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ