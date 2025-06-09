Манчестер Юнайтед сообщил об уходе трех опытных игроков

"Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе трех опытных игроков, чьи контракты подошли к концу.

Клуб в качестве свободных агентов покидают: полузащитник Кристиан Эриксен, а также защитники Джонни Эванс и Виктор Линделеф.

Датский полузащитник Эриксен завершил свою карьеру в "Юнайтед" 107-м матчем за клуб. Линделеф провел за "красных дьяволов" 284 матча, завершив свою восьмилетнюю карьеру в "МЮ". Для Эванса это уже второе прощание с "Манчестер Юнайтед", в общей сложности он провел 241 матч.