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Манчестер Юнайтед сообщил об уходе трех опытных игроков

Англия

Официально

Манчестер Юнайтед сообщил об уходе трех опытных игроков

Фото: https://twitter.com/ManUtd

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"Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе трех опытных игроков, чьи контракты подошли к концу.

Клуб в качестве свободных агентов покидают: полузащитник Кристиан Эриксен, а также защитники Джонни Эванс и Виктор Линделеф.

Датский полузащитник Эриксен завершил свою карьеру в "Юнайтед" 107-м матчем за клуб. Линделеф провел за "красных дьяволов" 284 матча, завершив свою восьмилетнюю карьеру в "МЮ". Для Эванса это уже второе прощание с "Манчестер Юнайтед", в общей сложности он провел 241 матч.

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Кристиан Эриксен Джонни Эванс Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф
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Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
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