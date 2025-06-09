"Ньюкасл" нацелился на звездного экс-нападающего "Манчестер Юнайтед".

По информации от журналиста Экрема Конура, представители "Ньюкасла" внимательно наблюдают за Энтони Элангой из "Ноттингем Форест", сделав предварительный запрос "лесникам" о его возможном трансфера этим летом.

Также отмечается, что руководство "сорок" продолжает интересоваться Жоау Педру из "Брайтона" на фоне неопределенности с будущим Александера Исака в команде несмотря на то, что "Ньюкасл" попал в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что "Ноттингем" рассмотрит предложения по Эланге на сумму от 50 миллионов фунтов стерлингов. За 23-летним шведским нападающим пристально следит "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси".

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В сезоне 2024/25 Энтони Эланга забил 6 голов и отдал 11 ассистов в 38 матчах за "Ноттингем" в чемпионате Англии.