Челси и Милан вновь начали переговоры о возможном трансфере голкипера сборной Франции

"Челси" и "Милан" вновь начали прямые переговоры о возможном трансфере французского голкипера Майка Меньяна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры продолжаются, и клубы активно обсуждают условия потенциальной сделки. Сам Меньян заинтересован в переходе в лондонский клуб и, по данным Романо, лично настаивает на переходе. Однако окончательное решение о трансфере остается за "Челси" и "Миланом".

Напомним, что Меньян присоединился к "Милану" летом 2021 года из "Лилля" за 16,4 млн евро. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.