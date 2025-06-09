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Челси и Милан вновь начали переговоры о возможном трансфере голкипера сборной Франции
Переговоры продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" и "Милан" вновь начали прямые переговоры о возможном трансфере французского голкипера Майка Меньяна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры продолжаются, и клубы активно обсуждают условия потенциальной сделки. Сам Меньян заинтересован в переходе в лондонский клуб и, по данным Романо, лично настаивает на переходе. Однако окончательное решение о трансфере остается за "Челси" и "Миланом".
Напомним, что Меньян присоединился к "Милану" летом 2021 года из "Лилля" за 16,4 млн евро. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.
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