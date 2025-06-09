  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси и Милан вновь начали переговоры о возможном трансфере голкипера сборной Франции

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси и Милан вновь начали переговоры о возможном трансфере голкипера сборной Франции

Англия

Переговоры продолжаются

Челси и Милан вновь начали переговоры о возможном трансфере голкипера сборной Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" и "Милан" вновь начали прямые переговоры о возможном трансфере французского голкипера Майка Меньяна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры продолжаются, и клубы активно обсуждают условия потенциальной сделки. Сам Меньян заинтересован в переходе в лондонский клуб и, по данным Романо, лично настаивает на переходе. Однако окончательное решение о трансфере остается за "Челси" и "Миланом".

Напомним, что Меньян присоединился к "Милану" летом 2021 года из "Лилля" за 16,4 млн евро. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Читайте такжеОфициально. Челси оформил трансфер талантливого защитника из Страсбура
По теме
yellow-arrow
Новичок Манчестер Сити: Это один из крупнейших клубов мира, и возможность играть за него — это мечта
yellow-arrow
Первый летний трансфер Манчестер Сити. Клуб объявил о подписании защитника из Вулверхэмптона
yellow-arrow
Забарный сообщил руководству Борнмута о своем желании перейти в ПСЖ. Торги продолжаются
Челси (Лондон) Милан Майк Меньян
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости