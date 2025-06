Первый летний трансфер Манчестер Сити. Клуб объявил о подписании защитника из Вулверхэмптона

"Манчестер Сити" объявил о первом летнем подписании: в ряды "горожан" присоединился 24-летний алжирский левый защитник Райан Аит-Нури из "Вулверхэмптона".

Футболист подписал с "Сити" контракт сроком на пять сезонов - до лета 2030 года.

По информации Тransfermarkt, сумма трансфера составила 36,8 миллионов евро.

Rayan Ait-Nouri has completed his move to City! ???? pic.twitter.com/Gliqsdl7fX