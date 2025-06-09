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Первый летний трансфер Манчестер Сити. Клуб объявил о подписании защитника из Вулверхэмптона

Англия

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Первый летний трансфер Манчестер Сити. Клуб объявил о подписании защитника из Вулверхэмптона

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" объявил о первом летнем подписании: в ряды "горожан" присоединился 24-летний алжирский левый защитник Райан Аит-Нури из "Вулверхэмптона".

Футболист подписал с "Сити" контракт сроком на пять сезонов - до лета 2030 года.

По информации Тransfermarkt, сумма трансфера составила 36,8 миллионов евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Аит-Нури принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отличился пятью голами и семью результативными передачами.

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Вулверхэмптон Манчестер Сити Райан Аит-Нури
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Источник:
Ман Сити
Опубликовал: Екатерина Власова
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