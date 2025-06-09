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Новичок Манчестер Сити: Это один из крупнейших клубов мира, и возможность играть за него — это мечта

Англия

Райан Аит-Нури поделился своими эмоциями после заключения договора с Ман Сити

Новичок Манчестер Сити: Это один из крупнейших клубов мира, и возможность играть за него — это мечта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый защитник "Манчестер Сити" Райан Аит-Нури высказался о подписании контракта с английским грандом.

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"Я невероятно счастлив и горд присоединиться к »Манчестер Сити". Это один из крупнейших клубов мира, и возможность играть за него — это мечта, которая сбылась.

Я также рад возможности работать и учиться под руководством Пепа и его тренерского штаба, а также тренироваться и играть с футболистами мирового уровня. Теперь я с нетерпением жду начала работы и возможности сыграть перед нашими болельщиками", - сказал Аит-Нури.

Напомним, что Райан подписал с "горожанами" контракт до лета 2030 года.

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Манчестер Сити Райан Аит-Нури
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Источник:
Ман Сити
Опубликовал: Екатерина Власова
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