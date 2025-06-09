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Новичок Манчестер Сити: Это один из крупнейших клубов мира, и возможность играть за него — это мечта
Райан Аит-Нури поделился своими эмоциями после заключения договора с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый защитник "Манчестер Сити" Райан Аит-Нури высказался о подписании контракта с английским грандом.
"Я невероятно счастлив и горд присоединиться к »Манчестер Сити". Это один из крупнейших клубов мира, и возможность играть за него — это мечта, которая сбылась.
Я также рад возможности работать и учиться под руководством Пепа и его тренерского штаба, а также тренироваться и играть с футболистами мирового уровня. Теперь я с нетерпением жду начала работы и возможности сыграть перед нашими болельщиками", - сказал Аит-Нури.
Напомним, что Райан подписал с "горожанами" контракт до лета 2030 года.
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