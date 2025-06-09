Новичок Манчестер Сити: Это один из крупнейших клубов мира, и возможность играть за него — это мечта

Новый защитник "Манчестер Сити" Райан Аит-Нури высказался о подписании контракта с английским грандом.

"Я невероятно счастлив и горд присоединиться к »Манчестер Сити". Это один из крупнейших клубов мира, и возможность играть за него — это мечта, которая сбылась.

Я также рад возможности работать и учиться под руководством Пепа и его тренерского штаба, а также тренироваться и играть с футболистами мирового уровня. Теперь я с нетерпением жду начала работы и возможности сыграть перед нашими болельщиками", - сказал Аит-Нури.