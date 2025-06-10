  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета

Англия

Заслужил

Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета

Фото - Manchester City

Новина українською

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола получил почётную степень местного университета.

Клуб сообщил, что это признание его выдающегося вклада в развитие города за девять лет на поле и за его пределами, в том числе деятельность его семейного фонда Guardiola Sala Foundation.

Испанский специалист отреагировал на получение награды.

"Я знаю, насколько важен Манчестерский университет для нашего города. Он - центр многих исследований и с богатой историей открытий.

Честно говоря, быть удостоенным такой чести со стороны столь уважаемого учреждения — это потрясающее чувство.

Я хочу поблагодарить всех в Манчестерском университете за этот момент — и я хочу поблагодарить всех в "Манчестер Сити" за их постоянную поддержку", - сказал тренер.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Пеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года.

По теме
yellow-arrow
Сделка согласована. Клуб Забарного нашёл замену звёздному защитнику, - Романо
yellow-arrow
Вацко: То что 10 номер отдали Палмеру - для меня это показатель того, что Мудрик в следующем сезоне играть не будет
yellow-arrow
Андрей Шевченко: В том Челси царила настоящая жажда побед
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ManCity
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости