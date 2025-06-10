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Сделка согласована. Клуб Забарного нашёл замену звёздному защитнику, - Романо
Ух ты!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб украинца Ильи Забарного нашёл замену звёздному защитнику.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Борнмут" согласовал сделку по подписанию контракта с левым защитником "Ренна" Адриеном Трюффертом.
Подписание игрока приближает трансфер Милоша Керкеза в "Ливерпуль".
"По данным Le Parisien, сделка с "Ренном" уже достигнута, теперь предстоит пройти медицинское обследование.
…а затем Керкез в Ливерпуль", - написал инсайдер.
В сезоне 2024/25 Трюфферт сыграл в 35-ти матчах французского клуба, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.
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TransferMarkt оцениваети футболиста в 15 млн евро.
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