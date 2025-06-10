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Сделка согласована. Клуб Забарного нашёл замену звёздному защитнику, - Романо

Англия

Ух ты!

Сделка согласована. Клуб Забарного нашёл замену звёздному защитнику, - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клуб украинца Ильи Забарного нашёл замену звёздному защитнику.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Борнмут" согласовал сделку по подписанию контракта с левым защитником "Ренна" Адриеном Трюффертом.

Подписание игрока приближает трансфер Милоша Керкеза в "Ливерпуль".

"По данным Le Parisien, сделка с "Ренном" уже достигнута, теперь предстоит пройти медицинское обследование.

…а затем Керкез в Ливерпуль", - написал инсайдер.

В сезоне 2024/25 Трюфферт сыграл в 35-ти матчах французского клуба, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.

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TransferMarkt оцениваети футболиста в 15 млн евро.

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Ренн Борнмут
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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