Еще один нападающий Астон Виллы может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Согласно сообщению журналиста Саши Тавольери, "Астон Вилла" этим летом может согласиться на продажу вингера Леона Бэйли, ведь появился интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.

"Астон Вилла" – это один из нескольких клубов АПЛ, находящихся под пристальным вниманием независимого финансового регулятора. Они могут быть вынуждены продать ключевых игроков, чтобы оставаться в рамках правил прибыльности и устойчивого развития (PSR).

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Саудовские клубы следят за Бейли, а Тавольери сообщает, что предыдущие контакты между "Виллой" и "Аль-Насром" (после трансфера Джона Дурана) помогли возобновить коммуникацию по потенциальной сделке. Ямайский вингер не исключает такой возможности, хотя его нынешний приоритет – остаться в АПЛ, если только финансовые условия не окажутся слишком привлекательными, чтобы от них отказаться.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Бэйли провел 38 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.